Dev yatırım bankalarından TCMB faiz yorumu: İndirim ne zaman?

Yayınlanma: 18.10.2024 - 09:40

Güncelleme: 18.10.2024 - 09:40

Citi, Goldman Sachs, Barclays ve Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 50’de sabit bırakma kararının ardından beklentilerini açıkladı. TCMB'nin yedi ay üst üste faiz oranını değiştirmemesinin ardından, yabancı ekonomistler faiz indirimi öngörülerini erteledi.

OLUMLU VERİLER İNDİRİMİN YOLUNU AÇABİLİR

Citi'den İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, faiz indiriminin kasımda başlaması tahminini korurken, risklerin aralık ayında 250 baz puanlık indirime doğru kayabileceğini belirtti. Ekonomistler, TCMB’nin iç talebin enflasyon düşüşüne katkı sağladığı yönündeki değerlendirmesi ve yılın son çeyreğinde hizmet enflasyonundaki düşüş beklentisine işaret ederek, olumlu verilerin faiz indirimine yol açabileceğini öne sürdü.

Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili belirsizliklere vurgu yapmasının ardından 8 Kasım'daki enflasyon raporunda 2024 sonu enflasyon tahmininin yukarı revize edilebileceğini açıkladı.

TEMKİNLİ TUTUM SÜRÜYOR

Barclays ekonomisti Ercan Ergüzel ise faiz indiriminin zamanlamasından çok sürdürülebilirliğinin yatırımcılar için önemli olduğunu ifade etti. İndirimin aralıkta başlayabileceği, ancak ocak ayına ertelenme riski bulunduğu vurgulandı. Barclays, TCMB'nin faiz indirimi konusunda kararsız olduğunu ve birkaç ay daha verileri izlemeyi tercih edebileceğini belirtti.

Morgan Stanley'den Hande Küçük, Merkez Bankası'nın temkinli tutumunu sürdürdüğünü, aralık ayında faiz indirimine kapı açık olsa da, ilk indirimin ocakta gerçekleşebileceğini söyledi. Küçük, TCMB’nin son çeyrekte aylık enflasyonda iyileşme beklediğini ve aralık ayında faiz indiriminin gündeme gelebileceğini belirtti. Gelecek enflasyon verilerinin kararda etkili olacağını da ekledi.