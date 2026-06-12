TCMB piyasa katılımcıları anketi yayımlandı: İşte yıl sonu dolar/TL, faiz ve enflasyon beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Anket sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisinde sınırlı bir yükseliş yaşanırken, döviz kuru, büyüme ve faiz tahminlerinde dengeli bir görünüm öne çıktı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,14'E YÜKSELDİ

Katılımcıların 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anketteki yüzde 28,94 seviyesinden yüzde 29,14'e yükseldi.

Orta vadeli beklentilerde ise daha olumlu bir tablo ortaya çıktı. Buna göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,82'den yüzde 23,81'e gerilerken, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 18,43'ten yüzde 18,29'a düştü.

DOLAR/TL İÇİN YIL SONU TAHMİNİ 51,47 TL

Döviz kuru beklentilerinde kısa vadede aşağı yönlü, uzun vadede ise yukarı yönlü revizyon dikkat çekti.

Katılımcıların yıl sonu ABD doları/TL beklentisi, bir önceki dönemdeki 51,57 TL seviyesinden 51,47 TL'ye geriledi.

Buna karşılık 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 54,69 TL'den 55,72 TL'ye yükseldi.

FAİZLERDE KADEMELİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Anket sonuçları, piyasanın politika faizinde kademeli bir gevşeme süreci beklediğini ortaya koydu.

BİST Repo ve Ters Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 40 seviyesinde sabit kaldı.

Katılımcıların Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi ise yüzde 37 oldu.

Önümüzdeki üç PPK toplantısına yönelik politika faizi beklentileri sırasıyla yüzde 37,00, yüzde 36,34 ve yüzde 34,72 olarak kaydedildi.

BÜYÜME TAHMİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Katılımcılar, Türkiye ekonomisinin 2026 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye düşürdü.

2027 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,1 seviyesinde sabit bırakıldı.

CARİ AÇIKTA 49,2 MİLYAR DOLAR BEKLENTİSİ

Piyasa katılımcılarının cari işlemler açığına ilişkin beklentileri de ankette yer aldı.

Buna göre, 2026 yılı cari açık beklentisi 49,2 milyar dolar olarak öngörülürken, 2027 yılı için cari açık beklentisi 42,5 milyar dolar olarak tahmin edildi.

Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, piyasanın yıl sonu enflasyonunda sınırlı yükseliş, döviz kurunda kontrollü artış ve politika faizinde kademeli düşüş beklentisini koruduğunu ortaya koydu.