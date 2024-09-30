TCMB'nin TL depo alım ihalesine 13 milyar 966 milyon liralık teklif geldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 13 milyar 966 milyon lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye 13 milyar 966 milyon liralık teklif geldi.
Etiketler: #TCMB
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