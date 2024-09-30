TCMB'nin TL depo alım ihalesine 13 milyar 966 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 13 milyar 966 milyon lira oldu.

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 13 milyar 966 milyon liralık teklif geldi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 12:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye 13 milyar 966 milyon liralık teklif geldi.



Etiketler: #TCMB

İlgili Haberler

TCMB açıkladı: Mevduat ve kredi hacmi artışta

TCMB açıkladı: Mevduat ve kredi hacmi artışta
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler