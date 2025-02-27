TCMB rezervlerinde büyük düşüş!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 16:31

Güncelleme: 27.02.2025 - 16:31

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık rezerv verilerini yayımladı.

TCMB döviz rezervleri 8 yılı aşan bir süre sonra ilk kez çıktığı 173 milyar doların üzerinde kalamadı ve yeniden altına geldi.

TCMB’nin yayımladığı haftalık verilere göre, 21 Şubat haftasında toplam rezervler 3 milyar 157 milyon dolar azalarak 169,99 milyar dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri bu dönemde 97 milyar 698 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, altın rezervlerinde ise düşüş kaydedildi. Önceki hafta 72 milyar 475 milyon dolar olan altın rezervleri, 72 milyar 297 milyon dolara geriledi.

Bir önceki hafta 78 milyar 157 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 6 milyar 178 milyon dolar azalarak 71 milyar 979 milyon dolara indi.