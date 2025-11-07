TCMB yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti piyasalar sallandı: Borsada düşüş, dolarda rekor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. TCMB, 2025 yılı için yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 31-33 aralığına yükseltti. 2026 yılı için enflasyonun yüzde 13-19 aralığında gerçekleşeceği öngörülüyor.
BORSADA DÜŞÜŞ, DOLARDA REKOR
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazanarak 11.073,27 puandan tamamladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 9,47 puan ve yüzde 0,09 artışla 11.082,74 puana çıktı.
Merkez Bankası sunumunun hemen ardından BIST 100 endeksi ve bankacılık endeksi sert düşüş yaşarken, dolar/TL kuru rekor tazeledi.
DOLAR/TL REKOR SEVİYEDE
Sabah seansına 42,19 liradan başlayan dolar/TL kuru, sunumun ardından 42,22 seviyesine yükseldi.
BORSADA VE BANKACILIK ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ
Sunum sonrası borsada gerilemeler yaşandı. BIST 100 endeksi 11.082 puandan 10.932 puana geriledi. Bankacılık endeksi ise sunum öncesi 15.206 puandan yüzde 3’ten fazla düşüşle 14.805 puana indi.