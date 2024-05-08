TCMB'den depo ihalesi

Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:38

Güncelleme: 08.05.2024 - 13:38

TCMB bugün geleneksel yöntemle 1 hafta vadeli 200 milyar TL tutarında TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB depo ihaleleri sterilizasyon aracı olarak 2006'da yoğun olarak kullanılmış, ardından da geçen yıl tekrar devreye alınmıştı. İhaleler bu yıl da geçici sterilizasyon amacıyla kullanılmıştı.

Öncü veriler, Merkez Bankası'nın geçen hafta Salı günü 4 milyar dolar, geçen haftanın tamamında 11 milyar dolar ile tarihi bir döviz alımı yaptığını gösteriyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre, TCMB'nin swap hariç net rezervi 9.8 milyar doları geçen hafta olmak üzere son 5 haftada 27 milyar dolar arttı.

TCMB bu dönemde TL likidite koşullarındaki sıkılığı bozmadan döviz birikimi yapmak adına lokal bankalarla swap işlemlerini azaltmak başta olmak üzere bir çok yöntem kullandı.

İşlemciler, haftanın ilk iki gününde de TCMB'nin döviz birikimine "belirgin" devam ettiğini, sürecin TL likiditeyi etkilemeye başladığını ve TCMB'nin yeni TL likidite adımı beklediklerini bu sabah söylemişlerdi.