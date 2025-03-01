TCMB’den döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırının yüzde 0,5’e düşürüldüğü ve istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı bildirildi.
TCMB, internet sitesinde yaptığı açıklamada, yabancı para kredilerdeki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildiğini duyurdu.
Açıklamada, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5’e düşürülürken istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı belirtildi.
TCMB, en son ocak ayının başında yaptığı değişiklik ile yabancı para krediler için büyüme sınırını yüzde 1’e düşürmüştü. Ancak bu değişikliği takip eden iki ayda yabancı para kredi büyümesi istisna tutulan kredilerin etkisiyle büyüme sınırının üzerinde gerçekleşmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çanakkale'de görülen 8 metrelik yılan panik yarattı!
- MEB’den ‘ramazan' yazısı!
- İmamoğlu'ndan 14 kişi için suç duyurusu
- Kim oldukları ortaya çıktı
- IBAN ile para transferinde yeni dönem!
- Trump ile Zelenski kameralar önünde tartıştı
- '1 yılı aşkın süredir müzakere yürütülüyor'
- İşinden atıldı, Başdanışman Oruç'u işaret etti
- Çağrıdan sonra neler yaşayacağız?
- İşte Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi!