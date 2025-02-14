TCMB beklenti anketi açıklandı: Yıl sonu enflasyon beklentisi yeniden yükseldi!
TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini nasıl değişti? Dolar/TL kuru için yeni beklenti ne? İşte tüm ayrıntılar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı.
2025 yılı yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30 olarak revize edildi.
GEÇEN HAFTA YÜZDE 24'E ÇIKARILMIŞTI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılı son toplantısında yüzde 21 olarak açıklanan 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini, geçen hafta yapılan Enflasyon Raporu toplantısının ardından yüzde 24'e çıkarmıştı.
BEKLENTİ BAKAN ŞİMŞEK'İN TAHMİNİNİN ÜZERİNDE
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2025 yılı enflasyon beklentilerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Şimşek, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 27,1 seviyesine gerileyeceğini ifade ederek 2025 yılı için yüzde 21 olarak belirlenen enflasyon tahmininin, yüzde 29.04'lük büyük bir farkla revize edildiğini göstermişti.
ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE ARTIŞ
Güncellenen verilere göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 28,30’a yükseldi. Bir önceki ankette bu oran yüzde 27,05 olarak öngörülmüştü.
- 12 ay sonrası enflasyon beklentisi: Yüzde 25,26
- 24 ay sonrası enflasyon beklentisi: Yüzde 17,26
Katılımcıların yüzde 41,11’i TÜFE’yi yüzde 24,00 - 26,99 aralığında tahmin ediyor.
Borsa İstanbul (BİST) Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 45,00’ten yüzde 44,79’a geriledi. Merkez Bankası’nın üç ay sonrası repo ihale faiz beklentisi ise yüzde 40,91’den yüzde 40,00’a düştü.
DOLAR/TL KUR BEKLENTİSİ GÜNCELLENDİ
TCMB anketinde, 2025 yıl sonu dolar kuru tahmini 42,89 TL olarak revize edildi. Önceki ankette bu tahmin 43,03 TL seviyesindeydi.
- 12 ay sonrası dolar/TL tahmini: 43,96 TL
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME BEKLENTİSİ
2025 yılı için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahmini yüzde 3,0 olarak güncellendi. Önceki ankette bu oran yüzde 3,1’di.
2026 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,9 seviyesinde sabit kaldı.
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