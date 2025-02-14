TCMB beklenti anketi açıklandı: Yıl sonu enflasyon beklentisi yeniden yükseldi!

BEKLENTİ BAKAN ŞİMŞEK'İN TAHMİNİNİN ÜZERİNDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2025 yılı enflasyon beklentilerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Şimşek, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 27,1 seviyesine gerileyeceğini ifade ederek 2025 yılı için yüzde 21 olarak belirlenen enflasyon tahmininin, yüzde 29.04'lük büyük bir farkla revize edildiğini göstermişti.