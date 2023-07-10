TCMB'den Menkul Kıymet Tesisi Uygulama Talimatı'nda değişiklik

Yayınlanma: 10.07.2023 - 10:52

Güncelleme: 10.07.2023 - 10:52

Merkez Bankası (TCMB) haftasonu Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğ ile gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak TL payının düşük olanının yüzde 60'ın altında kalan bankalar için yabancı para mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarına 5 puan ilave uygulamasında oranı yüzde 57'ye indirdi.



Ayrıca, TL oranı yüzde 57'nin altına düşecek bankalara hedefe tekrar ulaşabilmeleri için ilave dört hafta süre tanınacak.

TL MEVDUATA GEÇİŞLER 1.5 KAT OLARAK HESAPLANACAK



TCMB tebliğe ilişkin yayımladığı uygulama talimatında ise bankaların TL mevduat payının hesaplandığı formülde kur korumasız üç ay üzeri mevduatın 1.5 kat çarpanla hesaplanacağı değişiklik de yaptı. 28 Haziran sonrası vadesi dolacak hesaplardan kur korumasız en az üç ay vadeli hesaplara geçiş yapılması halinde ilgili tutar bu hesaplarda kaldığı sürece hesaplama yönteminde bu mevduatın payına pozitif ayrımcılık uygulanacak.

Üst düzey bir ekonomi yetkilisi, "TCMB daha önce yaptığı şekilde sadeleştirme adımlarına ZK kararıyla devam ediyor. Aslında bunlar temelde politika faizinin etkinliğini artıracak adımlar. Bu karar mevduat faizlerinde 1,000 baz puan düşüş sağlayacak. Şu anda yüzde 40 civarında olan mevduat faizleri yüzde 30'lar seviyesine gerileyecek" dedi.

TCMB verilerine göre mevduat getirilerinde rekor artışlar sonrası sadeleşme adımı ile birlikte ilk düşüş de görüldü. 23 Haziran haftasında yüzde 42 seviyesindeki 3 Aya Kadar Vadeli TL mevduatın getirisi 30 Haziran haftasında yüzde 38.5'e geriledi.

TCMB mevcut mikro ve makroihtiyati çerçevenin, etki analizlerine dayanarak ve kademeli bir anlayışla sadeleştirileceğini belirterek ilk sadeleşme adımını 25 Haziran'da atmıştı.

TCMB menkul kıymet tesisi uygulamasının sadeleşme olarak adlandırdığı değişikliklerle bankaların bilançosundaki TL payına göre belirlediği tahvil karşılığı ayırma gereksinimlerini azaltacak bir adım attı. Bu haftasonu atılan adım da ilk sadeleşme adımının tamamlayıcısı niteliğinde.

TCMB'nin geçen ay sonundaki ilk sadeleşme adımı ardından yüzde 45'e yaklaşan mevduat faizlerinde düşüş yaşanmış, bankacılar regülasyonlar nedeniyle sektörde "yarışa dönüşen mevduat kampanyalarına" ihtiyacın azaldığını söylemişlerdi.

Aynı yetkili, "TCMB şu anda bankaların pasif tarafında çalışmalar yaparak sadeleştirme sürecine başladı ve aynen dedikleri gibi kademeli bir süreç işletiyor. Çalışmalar halen devam ediyor; her hafta yeni bir düzenleme ve değişiklik ile sadeleştirme süreci işletiliyor. Her ne kadar para politikası faizini sadece yüzde 15'e arttırmış olsalar da bu hamleleri ile makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecinde kademeli olarak piyasayı (TCMB) kendilerine yaklaştırmış oluyor" dedi.