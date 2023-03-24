TCMB'nin 2022 kârı 72 milyar TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılında 72,02 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bankanın kâr dağıtımının da ele alınacağı olağan genel kurul 28 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

Reuters
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 09:29
TCMB'nin 2022 kârı 72 milyar TL
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Merkez Bankası’nın (TCMB) 2022 yılı dönemi kârı 72 milyar 22 milyon TL oldu.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan TCMB 2022 bilançosunda vergi yükümlülükleri 2022 yılı için 22.3 milyar TL oldu.

TCMB’nin 2021 yılında dönem karı 57.5 milyar TL idi. TCMB deprem bağışları sırasında 2022 bilançosu kârından 30 milyar TL bağışlamıştı.

Banka ayrı bir kararla erkene almadığı sürece her yıl mart ayı sonunda genel kurul düzenliyor. TCMB erkene alınmamışsa genel kurulu takip eden birkaç gün içinde bir önceki yıla ilişkin oluşan kârını yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra Hazine’ye aktarıyor.

TCMB’nin genel kurulu önümüzdeki hafta salı günü gerçekleştirilecek.


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