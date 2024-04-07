TCMB'nin asgari ücret çağrısına emeklilerden tepki

Merkez Bankası, önceki gün hükümete gönderdiği “açık mektup”ta asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesinin öngörülen “dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik önem taşıdığını” belirtti.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 07.04.2024 - 04:00
TCMB'nin asgari ücret çağrısına emeklilerden tepki
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AKP iktidarı daha önce asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam olmayacağını açıklamıştı. Ancak bugün net asgari ücret 17 bin 2 lira. Açlık sınırı ise mart itibarıyla 16 bin 793 lira. Nisan itibarıyla asgari ücretin açlık sınırının altında kalması bekleniyor. Eğer artış yapılmazsa yaklaşık 8 milyon işçi açlık sınırının altındaki ücretle geçinmek zorunda kalacak.

Diğer yandan gelen zamlar ve kredi kartları faiz artışları da emekçileri vuracak. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, ekonomideki krizin bütün faturasının emekçiye kesilmesine tepki gösterdi.

AKP’nin şimdiye kadar “havuç ve sopa” politikası yürüttüğünü savunan Görgün sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekonomide havuç bitti. Son seçimde oy alabilmek için bile artık bunu yapamadılar. Asgari ücrette de artış yapmak istemiyorlar. Ancak bu ücretlerle geçinebilmek de mümkün değil. Mutfağın durumu belli. Batırdıkları ekonominin faturasını bize çıkarmak istiyorlar. Öyle yağma yok.”

Hükümete duyulan güvensizliğin yerel seçimlere yansıdığını belirten Görgün’e göre iktidar “IMF’siz IMF programı” uyguluyor. 


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