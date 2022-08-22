TCMB'nin kredi düzenlemesi sonrası tahvil rallisi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:13

Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile birlikte bazı kredilere yönelik yeni tahvil tutma zorunluluğu getiren kararlarının ardından tahvil/bono piyasasında getiriler sert düşüşte.

TCMB bazı ticari kredi faizlerini düşürmeyi, aynı zamanda da bu kredilerin büyümesini sınırlandıracak adımlar attı. Bazı ticari kredilerde yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılıkları uygulamadan kaldıran TCMB, bunun yerine bankalar için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi getirdi.

Böylece bankalar daha önce daha düşük oranda ZK tesis ettikleri krediler için artık daha yüksek oranda tahvil tutacaklar. Buna ek olarak bazı ticari kredilerin maliyeti ve büyümesi belirlenen oranların üzerinde olursa bankalar ayrıca da tahvil tutulacak. Bazı ticari kredilerde maliyet yüzde 22.85'in üzerinde ise yüzde 20 tahvil tutulmasına; yüzde 29.38'in üzerinde ise yüzde 90 oranında tahvil tutulmasına karar verildi.

YENİ TAHVİL TUTMA ZORUNLULUKLARI DOĞDU



Bankacıların tahvil ve krediler üzerinde TCMB'nin kontrolünü artırdığına dikkat çektikleri adım, bankalar için bir kısım nakit ZK'dan gelecek olsa da yeni tahvil tutma zorunlulukları doğruyor. Bu da piyasaya tahvil getirilerinde sert düşüş olacak yansıyor.

Gösterge 2 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü son işlemdeki yüzde 17.62'den yüzde 14.02'ye kadar geriledi. Böylece 2 yıllık gösterge tahvil getirisi 360 baz puan düştü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü son işlemdeki yüzde 16.93'ten yüzde 14.19'a kadar geriledi. Böylece 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 274 baz puan düştü.