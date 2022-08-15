Hazine tahvil ihalesinde borçlandı
Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 18,9 milyar lira borçlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 18 milyar 866,5 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık bugün 10 yıl (3542 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,75 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.
İhalede basit faiz yüzde 16.14, bileşik faiz yüzde 16.79 oldu.
Nominal teklifin 8 milyar 440 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 625 milyon lira, net satış 8 milyar 716,5 milyon lira olarak kaydedildi.
Kamudan gelen 2 milyar 150 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 13 milyar 504 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar liralık satış yapıldı.
Hazine böylece piyasaya 18 milyar 866.5 milyon lira borçlandı.
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