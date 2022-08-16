Hazine tahvil ihalesinde yaklaşık 2 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 968,3 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık, 10 yıl (3640 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir yüzde sıfır reel kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.
İhalede reel basit faiz yüzde eksi 0,59, reel bileşik faiz yüzde eksi 0,59 oldu.
Nominal teklifin 10 milyar 762,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 866 milyon lira, net satış 918,3 milyon lira olarak kaydedildi.
1 MİLYAR LİRALIK SATIŞ
Kamudan gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 632 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.
Hazine böylece piyasaya 1 milyar 968,3 milyon lira borçlandı.
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