TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar liralık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 12 milyar 500 milyon lira oldu.

AA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 13:35
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar liralık teklif
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

TCMB'nin bugün açtığı 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 50, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 12 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.


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