TCMB'nin TL depo alım ihalesine 151 milyar liralık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 151 milyar 881 milyon lira oldu.

AA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 16:06
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 151 milyar liralık teklif
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açtığı 180 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

İhaleye, 151 milyar 881 milyon liralık teklif geldi.


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