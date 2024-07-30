TCMB'nin TL depo alım ihalesine 21 milyarlık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 21 milyar 446 milyon lira oldu.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 14:21
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 21 milyarlık teklif
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

TCMB'nin açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 21 milyar 446 milyon liralık teklif geldi.


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