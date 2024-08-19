TCMB'nin TL depo alım ihalesine 6 milyar liralık teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 6 milyar 886 milyon lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.
TCMB'nin bugün açtığı 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 6 milyar 886 milyon liralık teklif geldi.
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