TCMB'nin TL depo alım ihalesine 6 milyar liralık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 6 milyar 886 milyon lira oldu.

AA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 14:54
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 6 milyar liralık teklif
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

TCMB'nin bugün açtığı 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 6 milyar 886 milyon liralık teklif geldi.


TCMB haberleri depo haberleri depo alım ihalesi haberleri

İlgili Haberler

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 24 milyar liralık teklif

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 24 milyar liralık teklif
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar liralık teklif

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar liralık teklif
TCMB ile Kore Merkez Bankası ikili para takası anlaşmasını yeniledi

TCMB ile Kore Merkez Bankası ikili para takası anlaşmasını yeniledi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler