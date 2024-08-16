TCMB'nin TL depo alım ihalesine 24 milyar liralık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 24 milyar 660 milyon lira oldu.

AA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 13:57
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 24 milyar liralık teklif
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

TCMB'nin bugün açtığı 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde minimum faiz oranı yüzde 50, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye 24 milyar 660 milyon liralık teklif geldi.


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