TEB Başkanı Arman Üney: 'Piyasadaki ilaçların yüzde 25’ine erişim sağlanamıyor'

06 Aralık 2022 Salı, 16:47

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, bir süredir yaşanan ilaç yokluğunun artarak büyüdüğüne dikkat çekti.

“Bize ulaşan bilgilere göre, şu anda piyasadaki ilaçların yaklaşık yüzde 25'ine erişim sağlanamıyor” diyen Üney, bazı grup ilaçlar hiç bulunamazken, bazı grup ilaçlara da çok kısıtlı erişim sağlanabildiğini aktardı.

Özellikle çocukların tedavilerinde kullanılan şurup formundaki antibiyotiklerde, ateş düşürücü ve ağrı kesicilerde büyük sorun yaşandığını söyleyen Üney, şöyle dedi:

“Aynı şekilde, hipertansiyon ilaçları, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları, mevsimsel soğuk algınlığı ilaçları, antidepresanlar, ağrı kesiciler, analjezik ampuller, kulak damlaları, göz damlaları, burun spreyleri, doğum kontrol hap ve iğneleri, kortizonlar ve egzama ilaçlarına erişimde büyük sıkıntı yaşanıyor.”

"REÇETEDE YAZILAN İLAÇLAR BULUNAMIYOR"

Hastaların yaşadığı mağduriyetin eczacıları da mağdur ettiğine vurgu yapan Üney, “Nöbetlerdeki uzayan kuyrukların nedeni nöbetçi eczane sayıları değil, reçetelerdeki ilaçların bulunamıyor olmasıdır” dedi.

“Reçetede yazılan ancak piyasada bulunmayan ilaçlar için, meslektaşlarımız hekime ulaşarak hastanın tedavisini aksatmayacak çözümler üretmeye çalışıyorlar” diyen Üney, “Bu durumu hasta ve hasta yakınlarına doğru şekilde aktarmak için de çaba harcıyorlar. Eczacılar, ellerinde telefon, bir umut belki ellerinde kalmıştır diyerek reçetedeki ilacı bulmak için hiç durmadan ecza depolarını ve diğer eczaneleri arıyorlar. Tüm bu süreçler hasta ve hasta yakınlarının eczanelerde uzun süre beklemesine ve kuyrukların oluşmasına neden olabiliyor” diye konuştu.

Üney, “Bu durum sürdürülebilir olmaktan çıkmış, acil çözüm gerektiren bir sorun haline dönüşmüştür” ifadelerine yer verdi.

"ACİL ÖNLEM ALINMALI"

“Artık mevcut ilaç fiyat politikaları sorun çözmekten öte sorunun kendisi haline gelmiş durumda” diyen Üney, “İlaç yoklukları, ilaç krizine dönüşüyor. Bu duruma çok acil önlem alınması ve mevcut fiyat politikalarının tüm paydaşların görüşleri alınarak yeniden kurgulanması gerekmektedir” dedi.

Üney, “Yerli ilaç sanayini desteklemek, eczacı istihdamına dayalı yeni molekül ilaçların üretimini yapacak yerli üretimi teşvik etmek büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.