CHP’li Burhanettin Bulut: 'Eczanelerde her 5 ilaçtan biri yok'

06 Aralık 2022 Salı, 04:00

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya eczanelerde ilaç bulunmamasının nedenlerini sordu.

Bulut’a yazılı yanıt veren Koca, “Ülkemizde son bir yılda piyasaya arz edilen ilaç sayısı kutu bazında bir önceki yıla nazaran yüzde 13.5 oranında artarak 2.6 milyar kutuya ulaşmış olup global düzeyde yaşanan tedarik sıkıntılarından farklı olarak ilaçların piyasaya arzında ülkemiz özelinde genele matuf ve süreğen bir sorun bulunmamaktadır” dedi. Koca’nın yanıtını değerlendiren Bulut, Türkiye’de adı konulmamış bir ilaç kıtlığı yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"BU SORUN ÇÖZÜLMELİ"

“Şu anda eczane raflarında beş ilaçtan bir tanesi yok. Tespit edilebilen 650 kalem ilaç eczane raflarında yok. Bu ilaçların içerisinde kanser ilaçları, diyabetik ilaçlar, grip ilaçları olmak üzere aklınıza gelecek tüm gruplarda ilaç eksikliği var. İktidar kanadı bu sorunu yok sayıyor. İlaç fiyatlarına zam yaparak bu sorunu çözebileceğini sanıyor. Türkiye’de ilacın fiyatlaması Avro kuru üzerinden yapılıyor. Şu anki fiyatlandırma kuru 7.86 Avro. Yani reel kurun yarısından daha az. O nedenle Türkiye’de yeterince ilaç üretilmiyor ya da ithal edilemiyor; bunun çözülmesi gerekiyor. Vatandaş eczanede ilaç bulamıyor; eczacı da sıkıntıda.”