TEKEL arazilerinin planları değiştirdi, EÜAŞ’nin taşınmazları özelleşecek
Hazırdaki kaynakları özelleştiren iktidar bununla da yetinmeyip fazlaya satabilmek için imar değişikliğine devam ediyor. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre özelleştirme kapsamındaki taşınmazların “ticaret-turizm-konut alanı, park, yol, kumsal” olarak kullanımı için plan değişikliği yapıldı.
Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Sümer Holding’e ait Manisa Akhisar, Hazine’ye ait Sakarya Arifiye, Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Ankara Beypazarı, TTA Gayrimenkul’e ait Şanlıurfa Karaköprü’deki taşınmazlara ilişkin plan ve plan değişiklikleri onaylandı.
Yine Hazine’ye ait Adana Karataş İskele Mahallesi’nde bulunan özelleştirme kapsamındaki taşınmazların “ticaret-turizm-konut alanı, park, yol, kumsal” olarak kullanımı için plan değişikliği yapıldı. Benzer değişiklik Hazine’ye ait İzmir Bornova Ergene Mahallesi’ndeki taşınmaz için de yapıldı.
Ayrıca TEKEL adına kayıtlı özelleştirme programındaki Muğla Datça İskele Mahallesi’ndeki parseller için ticaret alanı, park, teknik altyapı alanı ve yaya yolu kullanıma yönelik plan değişikliği onaylandı. Bu parsellerin tamamı küçük bir yarımada yer alıyor. Maliye Hazinesi adına kayıtlı Tekirdağ Süleymanpaşa Kumbağ’daki parseller için de benzer uygulama onayı verildi. Denize sıfır noktadaki taşınmaz daha sonra özelleştirilecek.
Mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Bursa Orhaneli vc Kırklareli Lüleburgaz’daki 12 taşınmaz ise özelleştirme programına alındı. Süreç 31 Aralık 2025’e kadar tamamlanacak.
BİTEZ’DE AĞAÇ KIYIMI
Özelleştirme politikalarının sonuçları Bodrum Bitez’deki ağaç kıyımı ile bir kez daha görüldü. 29 bin metrekarelik Hazine arazisini 242 milyon liraya alan Rekuba İnşaat’ın ağaçları kesmesi büyük tepki çekti. Bodrum Belediyesi izin alınmadan yapılan kesim için hukuki süreç başlattı.
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