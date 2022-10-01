Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı duyurdu: Alkollü içki fiyatlarına zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından alkollü içki gruplarına gelen zammı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2022 Cumartesi, 09:21
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı duyurdu: Alkollü içki fiyatlarına zam geldi
Abone Ol google-news

Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından birçok alkollü içki grubuna zam geldiğini duyurdu. 

Dündar'ın paylaşımı şöyle:


Alkol zam Erol Dündar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler