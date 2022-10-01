Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı duyurdu: Alkollü içki fiyatlarına zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından alkollü içki gruplarına gelen zammı paylaştı.
Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından birçok alkollü içki grubuna zam geldiğini duyurdu.
Dündar'ın paylaşımı şöyle:
#zam lı liste #GUENCEL pic.twitter.com/JKM7RQClWz— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) September 30, 2022
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