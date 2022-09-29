Yemek ücretlerine yüzde 175 zam geldi, öğrenciler tepki gösterdi

29 Eylül 2022 Perşembe, 16:06

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde yemek ücretlerine yeni eğitim öğretim döneminde geçerli olmak üzere yüzde 175 zam yapıldı. Öğün başına 4 lira olan yemek ücreti, 11 liraya çıkarıldı. Yemek zamlarına karşı yemekhane önünde yapılan açıklamada Türkiye Gençlik Birliği Muğla İl Başkanı Şaban Can Girgin, "Okulumuzda yemek ücretleri 4 liradan 11 liraya yükseldi. Zaten okulumuzda iki öğün yemek verilmiyor. Ya öğlen yiyeceğiz ya akşam. Öğlen okulda yesek akşam yemeğe 50-60 lira vereceğiz. Akşam okulda yesek, öğlen aç kalacağız” diyerek tepkisini dile getirdi.

“ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ”

Girgin, öğrencilerin taleplerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Devletin görevi, üniversitenin görevi bizim eğitim almamızı sağlamaktır. Ucuz ve sağlıklı yemek vermektir. Öğrencisini piyasaya ezdirmemektir. Bu zammı geri çekmesi için, üniversite yönetimini göreve çağırıyoruz. Talebimiz çok net: Yemek zamlarını geri çekin. Yüzde 175'lik zammı geri çekin. Zamlar çekilene kadar susmayacağız. İmza kampanyamız sürecek. Şimdi herkesi imza vermeye davet ediyoruz. Topladığımız imzaları, haklı talebimizi en kısa sürede yönetime ileteceğiz."