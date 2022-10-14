Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı duyurdu: Bir alkollü içki grubuna daha zam bekleniyor
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından viskiye 1 Kasım'dan itibaren zam geleceğini duyurdu.
Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından 1 Kasım tarihinde yüzde 15 ile 18 arası maliyet zammı geleceğini paylaştı.
Dündar'ın paylaşımı şöyle:
Alkole #zam gelmeye devam ediyor bu şekilde devam ederse yasal tüketim dibi görecek kaçak tavan yapacak bizler işimizi devlete vergi kaybı yaşayacak buna bir dur denmeli artık. pic.twitter.com/vuaTyqMMNh— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) October 13, 2022
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