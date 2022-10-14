Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı duyurdu: Bir alkollü içki grubuna daha zam bekleniyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından viskiye 1 Kasım'dan itibaren zam geleceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 14:07
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı duyurdu: Bir alkollü içki grubuna daha zam bekleniyor
Abone Ol google-news

Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından 1 Kasım tarihinde yüzde 15 ile 18 arası maliyet zammı geleceğini paylaştı.

Dündar'ın paylaşımı şöyle:



Erol Dündar zam alkollü içki Viski

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler