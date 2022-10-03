Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, alkoldeki vergi oranına dikkat çekti

03 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Geçen hafta gelen yüzde 7 civarındaki zamla birlikte 70’lik rakının fiyatı 359 liraya çıktı. Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, ürünün kendisinden daha yüksek bir vergi oranın olmaması gerektiğine işaret ederek, “Adil vergi sistemi olmadan sektör gelişmez. Üzüm üreten çiftçi mutsuz, anason üreticisi mutsuz, tekel bayi mutsuz, tüketici mutsuz, üretici mutsuz. Ama ithalatın yapıldığı ülkelerdeki çiftçi mutlu” dedi.

Mey Diageo’nun Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bulunan üretim tesisleri içinde önceki yıl 18 milyon TL’lik yatırımla faaliyete geçirdiği inovasyon merkezi Yenilikhane, rakı kategorisinde Türkiye’nin ilk kraft ürünlerinin üretilmesini sağladı. Yenilikhane’de düzenlenen toplantıda konuşan Levent Kömür şu bilgileri paylaştı:

- Adil bir vergi sistemi şart. Gerçekleşen enflasyon oranına göre değil hedeflenen enflasyona göre vergiler artsın. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yılda bir kere artırılsın.

- Sektör açısından en büyük sıkıntı ithalatın son 5 yıldır artması. En fazla vergi rakıdan alıyor. Viski dışarıdan geliyor ve yüzde 12 daha az vergi ödeniyor. İhracatta da kur nedeniyle gücümüzü kaybediyoruz.

- Son 32 ayda 70’lik yeni rakının fiyatı yüzde 135 arttı. Benzinin fiyatı yüzde 179, diş macunu yüzde 179 zamlandı. Göreceli olarak rakı fiyatı en az artan ürün oldu. Bir yılda şişe fiyatı yüzde 194 arttı. Geçen yıl kilosu 20 TL olan anason 80 liraya çıktı.

"ÖTV 3-4 YIL ARTMAZSA FİYATI DÜŞER"

- 359 lira olan 70’lik rakının 189.78 TL’si ÖTV, 54.76 TL’si KDV’den oluşuyor. Bayi kârı dahil ürün fiyatı ise 114.46 TL. Normal maliyet artışlarını yansıtsak 70’lik rakının fiyatı 450 lira olur.

- Türkiye’de toplanan vergilerin yüzde 2’si alkolden geliyor. Bu oran yüzde 0.75 olsun mesela. 3-5 yıl ÖTV artmazsa o zaman içki fiyatları da düşer.

- Mesela son iki yıldır ÖTV enflasyon oranı kadar artırılmadı. Bu iyi bir gelişme ancak daha önceki yıllarda çok yüksek zam oranları yapılmıştı. ÖTV az zamlanınca kaçak içki üretimi de düşüyor.

- Toplam 18 bin çiftçi ile çalışıyoruz. Bu yıl 140 bin ton üzüm alacağız. Manisa bölgesinden aldığımız üzümleri Tarsus ve Nevşehir’deki fabrikalarımıza da gönderiyorduk. Ama bu yıl Tarsus’taki çiftçimizi korumak için yaklaşık 40 milyon TL fazla para verip üzümü o bölgeden aldık.

