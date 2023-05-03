Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu: Bir alkol grubuna zam geldi!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkol grubuna yüksek oranda zam geldiğini duyurdu.
Yurttaşlar ekonomik krizle mücadeleye devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar Twitter hesabından, bir alkol grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, zam furyasının başladığını belirtti.
Dündar zamlı listeyi de paylaştı.
Jack danıels viski’ye yüksek #ZamGeldi sabah dediğimiz gibi #zam furyası başladı @cumhuriyetgzt pic.twitter.com/0ViEloYGDT— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 2, 2023
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