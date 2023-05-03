Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu: Bir alkol grubuna zam geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir alkol grubuna yüksek oranda zam geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 08:48
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu: Bir alkol grubuna zam geldi!
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Yurttaşlar ekonomik krizle mücadeleye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar Twitter hesabından, bir alkol grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, zam furyasının başladığını belirtti.

Dündar zamlı listeyi de paylaştı.

 


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