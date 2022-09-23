Teknik Yapı Başkanı Nazmi Durbakayım, ‘İnşaat maliyetler stok bile yaptırmıyor’ dedi

23 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Teknik Yapı Başkanı Nazmi Durbakayım, Türkiye’deki deprem riskine dikkat çekerek “Kentsel dönüşümlerde riskli binaları yapan müteahhitlere ceza kesilmeli. Maliyetin bir kısmını karşılamaları gerekiyor. Ya da en azından sicillerine işlemeli ki vatandaş yeni yapacağı evlerde de o müteahhitleri tercih ederken bunu bilmeli” dedi.

İzmir’in Ege Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm bölgesinde Divan Residans işbirliğiyle hayata geçirecekleri rezidans projesinin dünkü tanıtımında konuşan Durbakayım, maliyet artışlarına da atıf yaparak şöyle konuştu: “Projeye başlayıp fiyat artmasın diye dua etmekten başka şansımız yok. Toptan malzeme alıp bağlıyorduk eskiden, şimdi o da yok. Demiri, seramiği parasını versek bile bağlamıyor artık satıcı, gel hemen al istiyor.”

Toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de şehirdeki riskli yapı stoğuna değinerek “Kentsel dönüşümde vatandaşın sigortası biziz. İzmir’i daha genç bir şehir yapacağız. Kentin yeraltının fotoğrafını çekiyoruz. 36 ay sürecek bir bilimsel projemiz var. Proje bitince nereye ne yapabileceğimizi göreceğiz ve kentin mimarisini bu bilimsel sonuçlar belirleyecek” dedi.