İBB, Kâğıthane Gürsel Mahallesi’nde inşaata başlamak için iki yıldır onay bekliyor
Kâğıthane Gürsel Mahallesi’nde yapılacak olan “pazaryeri, zemin altı otopark, mahalle evi, kreş yapımı” projesi için 2020 yılında yatırım bütçesine alındı. Ancak Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden onay verilmedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kâğıthane Gürsel Mahallesi’nde yapacağı “pazaryeri, zemin altı otopark, mahalle evi, kreş yapımı” projesini 2020 yılında yatırım bütçesine aldı. Ancak, İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün projeye onay vermemesi nedeniyle çalışmalara başlanamadı.
MARMARAY’I ANIMSATTI
İYİ Parti İBB ve Kâğıthane Belediyesi meclis üyesi Suat Sarı, İBB’ye yönelik engelleme girişimini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılında yaptığı, “Marmaray projemiz var, basit çanak çömlek hikâyesi bize dört sene kaybettirdi. Yazık, günah değil mi? Her geçen zaman bu ülkenin aleyhinde rakam gidiyor” konuşmasını anımsattı. Sarı, şunları söyledi: “Bu yüzden de İstanbul AKP’li ilçe belediyelerinin ‘İBB bize hizmet getirmiyor’ feryadının, Kâğıthane’de yıllardır süregelen hikâyesi birçok şeyi anlatıyor. Bölgede otopark sorunu var. Her gün mahalleli arasında kavgalar yaşanıyor. Bu konuyu iki yıldır Kâğıthane Belediyesi Meclisi’nde, Başkan Mevlüt Öztekin’e dile getiriyorum. Hiçbir gelişme olmadı. ‘İşte engellemenin belgesi, İBB’nin yapacağı iş bürokrasi eliyle engelleniyor. Bürokrasi elinizde, her türlü talimatı verdiğiniz yargı, yürütme elinizde, iktidar da sizde, bu konuya neden müdahale etmiyorsunuz’ diye sordum. Yanıt alamadım.”
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