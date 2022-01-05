Tekstili ambalaj sıkıntısı vurdu: 'Bulamıyoruz'
Tekstil sektöründe ambalaj sıkıntısı yaşanıyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe, "Belirsizlik bizi zorluyor" dedi.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe, malzeme bulmakta zorlandıklarını bu yüzden üretimlerini azalttıklarını söyledi. Bloomberg HT’ye konuk olan Tepe sektörde ambalaj sıkıntısına da dikkat çekti.
Tepe'nin yayında öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:
-Belirsizlik bizi zorluyor. Bütçelerimizi 2-3 aydır yapmaya çalışıyoruz ama şimdiden 3-4 defa revize etmek zorunda kaldık.
-Rakamlarımızı azalttık. Ne fiyat verirsek verelim ambalaj malzemesi bulamıyoruz. Ücretini yollasak bile ürünü temin edemiyoruz, çünkü ona bir daha zam geliyor. Zor bir 2022 geçireceğimizi düşünüyorum.
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