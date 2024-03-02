Telefon faturalarına yeni zam yolda! O tarihe dikkat çekildi...

Telefon faturaları bir yılda yüzde 150 artarken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) adeta şikâyet yağmuruna tutuldu. BTK'nin 1 Nisan'da açıklayacağı tavan fiyat ücretinin ardından, operatörlerin yeni tarife ve paket fiyatlarına zam yapması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 10:13
Telefon faturalarına yeni zam yolda! O tarihe dikkat çekildi...
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Yurttaşlar geçtiğimiz yıla oranla fahiş oranda artan cep telefonu paket ve tarife fiyatlarını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şikayet etti. 

Kurumun operatörlere getirdiği tavan fiyat uygulaması da sorunu çözmede yetersiz kaldı.

Geçtiğimiz yıl milyarlarca liralık satış geliri elde etmesine rağmen bu yıl fiyatlarını enflasyon üzerinde artıran mobil operatörler ücretlere yaklaşık yüzde 150 oranında zam yansıttı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın aktardığına göre, BTK tarafından 1 Nisan'da açıklanacak yeni azami ücret tarifesi sonrası da operatörlerin yeni tarife ve paket fiyatlarına zam yapması bekleniyor.

1 NİSAN TARİHİNE KADAR VAKİT VAR

BTK, operatörlerin konuşma ve SMS ücretlendirmesine her yıl nisan ve ekim olmak üzere 6 ayda bir yayınladığı "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi" ile tavan sınırlaması getirirken, internet ücretleri için ise Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde serbest piyasa koşulları işletiliyor.

Bu sebeple operatörler esas zamlı tarifeleri internet paketleri için uyguluyor.

Ekim 2023'te yurtiçi aramanın dakikasını 2.45 TL, yurtdışı aramanın dakikasını 24.57 TL ile sınırlayan BTK, yurtiçi SMS fiyatını ise 1.75 TL olarak belirlemişti. Şimdi 1 Nisan'da konuşma dakika ve SMS tavan fiyatlarının artırılması beklenirken, bu tarihten sonra taahhüdünü uzatmak isteyenler yeni zamlı paketlerle karşılaşabilecek.

Bu nedenle taahhüdü yaklaşanların zamdan etkilenmemek için yeni tarife ve paket taahhüdünü 1 Nisan'a kadar yapması gerekiyor. 


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