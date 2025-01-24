Temel Conta fabrikası işçileri grevde

Yayınlanma: 24.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.01.2025 - 04:00

İzmir’in Bornova ilçesi Pınarbaşı bölgesinde kurulu Temel Conta fabrikasında işçiler haklarını alamadıkları için grevde. Kimisi 35 yıldır aynı fabrikada çalışmasına rağmen asgari ücretle çalışan işçiler 46 gündür fabrikanın önünde hak mücadelesi veriyor. Petrol İş Sendikası Aliağa Şubesi’nin örgütlü olduğu Temel Conta çalışanlarının tamamı sendikada örgütlü. Grevdeki 20 işçinin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, işverenin masaya gelmemesini anlayamadıklarını belirterek “Fabrikada üretim durdu. Tüm engellemelere rağmen örgütlenme iradesinden asla vazgeçmiyoruz” dedi.

Temel Conta’nın Ford, Tesla, BMC, Roketsan, Türk Traktör gibi firmalara orijinal motor contası ürettiğini belirten sendika temsilcisi Sinem Kaya da grevin 46. gününde olduklarını ve anayasal hakları olan sendika için direndiklerini dile getirerek şu açıklamaları yaptı:

“Aslında mücadelemiz bir yıl önce başladı. Sendikaya üye olduk. Sendika patrona karşı açtığı bütün davaları kazandı ama patron sendikayı tanımıyor, kurduğu kölelik sistemini devam ettirmek istiyor. Temel Conta işçileri artık yeter dedi ve içerideki mücadeleyi grevle dışarıda direniş mücadelesine çevirdi. Kadın işçiler ağırlıklı 35 yıllık, 20 yıllık, 10 yıllık pres ustaları olarak asgari ücret alıyoruz. Hiçbir yan hakkımız yok, iş güvenliği yok ve bu durumda bile işçilerin anayasal hakkını gasp eden bir şirket yönetimiyle mücadele ediyoruz ve sendika hakkımız tanınana kadar, sesimizi duyurana kadar mücadelemize devam edeceğiz.”