Son dakika... Erdoğan açıkladı: KDV'de yeni karar

12 Şubat 2022 Cumartesi, 15:08

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin destek, tedbir ve teşvik paketlerini açıkladı programa video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan, KDV'deki yeni kararı açıklarken "KDV sistemini sadeleştirme kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Yüksek enflasyonun etkilerini 2022 içinde büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Enflasyonla mücadele topyekün fedakarlığı gerektirir. Bugün bu adımlardan birinin müjdesini sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız.

KDV sistemini sadeleştirme kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Un ve ekmekte zaten uyguluyoruz. Yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik indirim yapmış oluyoruz. Bu ürünler enflasyon sepetinde ciddi ağırlığa sahip.

Bu düzenlemeyi yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Gıda sektöründe de aynı oranda fedakarlık, yani yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız. Bu geminin gördüğü her zarar, aldığı her yara ortak kaybımızdır.

Aynı zamanda denetim seferberliği başlatıyoruz. Enflasyonla mücadele timi ile, fiyatları artırılmış ürünlerle ilgili sıkı denetimler yürütecekler.