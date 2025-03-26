Yayınlanma: 26.03.2025 - 11:19

Güncelleme: 26.03.2025 - 11:19

Gündemdeki haberler nedeniyle temettü ödemesiyle ilgili ayrıntılar yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, temettü nedir? Temettü nasıl alınır? Temettü nasıl hesaplanır? İşte, ayrıntılar...

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, şirketin dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır.

TEMETTÜ NASIL DAĞITILIR?

Borsada işlem gören şirketlerde kâr payı nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir. Temettüler iki şekilde dağıtılmaktadır: nakit olarak ortaklara ödenen temettüler ve bedelsiz sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni senet dağıtılan temettüler.

TEMETTÜ NASIL HESAPLANIR?

Temettü tutarı toplam olarak duyulabileceği gibi pay senetlerinin borsa işlemlerinde dikkate alınan nominal değeri olan 1 TL üzerinden de duyrulabilir. Örneğin sermayesi 100 milyon lira olan ve toplamda 20 milyon lira temettü ödemeye karar veren bir şirket, 1 TL nominal değerli her pay senedine 20 kuruş temettü ödemesi yaparsa, elinde bu şirkete ait 100 adet pay senedi olan yatırımcı bu durumda 20 TL temettü almaya hak kazanır. Vergi düzenlemelerindeki istisnalar hariç bireysel yatırımcılar için yüzde 15'lik stopaj kesildikten sonra temettü geliri elde edilmiş olur.