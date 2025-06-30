Temmuz ayında hükümet zam yağdıracak: Akaryakıt, sigara ve bedelli askerlik...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bu hafta açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte birçok mal ve hizmet kaleminde fiyat artışı yaşanması bekleniyor. Özellikle yurtiçi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) açıklanmasının ardından, akaryakıt, alkollü içecekler ve sigara gibi ürünlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı otomatik olarak devreye girecek.

3 TEMMUZ'DA ÖTV GÜNCELLEMESİ BAŞLIYOR

Her yıl ocak ve temmuz aylarında uygulanan otomatik ÖTV güncellemesi, bu yıl 3 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Yİ-ÜFE’nin yüzde 1 artması durumunda akaryakıta 2,2 TL civarında zam gelebileceği tahmin ediliyor. Eğer artış yüzde 2 seviyesinde gerçekleşirse, fiyatların 2,5 TL’ye kadar yükselebileceği belirtiliyor.

ÖTV ARTIŞINA CUMHURBAŞKANI MÜDAHALESİ MÜMKÜN

ÖTV artışları otomatik olarak uygulanacak olsa da, Cumhurbaşkanı kararıyla bu zamların sınırlandırılması da mümkün. Daha önce ocak ayında yapılması beklenen ÖTV artışı Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 6 ile sınırlandırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada “kamunun belirlediği fiyatlarda hedef enflasyonu gözeteceğiz” ifadelerini kullanması, yeni bir müdahale olasılığını gündeme getirdi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE DE ZAM GELECEK

Temmuz ayında yalnızca ÖTV değil, bedelli askerlik ücreti gibi kalemlerde de artış bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı, 1 Temmuz 2025 itibarıyla bedelli askerlik ücretinin, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleneceğini duyurdu.

Mevcut durumda 243 bin 13 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, yoklama kaçağı ve bakaya statüsündeki kişiler için 3 bin 543 TL ek ödeme ile birlikte tahsil ediliyor. Temmuz zammı ile birlikte bu tutarın da artması bekleniyor.

GÖZLER ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TARİFELERİNDE

Öte yandan, elektrik ve doğalgaz gibi temel tüketim kalemlerine zam yapılıp yapılmayacağı ise BOTAŞ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kararlarıyla netleşecek.