Temmuz ayında maaş artışı olacak mı? SGK Uzmanı Erdursun’dan kritik açıklamalar!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 18:10

Güncelleme: 18.04.2025 - 18:10

2025 yılının 4. ayı geride kalırken, maaşlar hızla eridi. Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyonun ardından asgari ücrete ara zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

Erdursun, "Asgari ücrete ara zam beklemiyoruz" diyerek, geçen yıl olduğu gibi hükümetin temmuz ayında "Hedeflenen enflasyonun üzerinde artış oldu" açıklaması yapacağını belirtti. Ayrıca, “Yüzde 30 oranında yapılan artışa göre enflasyon yüzde 30'un altında kalırsa, temmuz geldiğinde ise yüzde 20'ler civarında enflasyon çıkacak. Hükümet, ‘Biz zaten ilk 6 ay beklenen enflasyonun üzerinde artış yapmıştık’ diyecek” şeklinde konuştu. Bu nedenle, temmuz ayında sadece memurlara, memur emeklilerine, SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı ödenecek ve asgari ücrete ara zam yapılmayacak.

İNSANLAR NASIL GEÇİNECEK?

Erdursun, Türkiye’de pandemi dönemiyle birlikte sabit gelirli sayısının arttığını ancak bu kişilerin gelirlerinin giderlerini karşılamakta zorlandığını söyledi. "Gelirleriyle giderleri arasındaki fark arttıkça reel kayıplar yaşanıyor. Bu yüzden emekliler, memurlar ve asgari ücretliler için ayrı düzenlemeler olmalı" diyen Erdursun, “Sabit gelirliler açlık ve yoksulluk rakamlarından nasibini alıyorlar” ifadelerini kullandı. Türkiye'deki birçok kişinin asgari ücretle çalıştığını ve emekli aylıklarının da ortalama 17 bin ile 17 bin 500 lira arasında olduğunu vurguladı.

SEYYANEN ZAM ÇÖZÜM OLUR MU?

Erdursun, Türkiye'de en son 2016 yılında seyyanen zam yapıldığını ve sonrasında böyle bir düzenleme yapılmadığını belirtti. 2023 yılında ise refah payı adı altında yapılan artışların faydasız olduğunu söyledi. "İnsanlar geçim sıkıntısıyla karşı karşıya ve emekli aylığının kira için yetmediği bir dönem yaşanıyor" diyen Erdursun, bu tür durumların Türkiye'de daha önce yaşanmadığını ekledi.

TEMMUZ ZAMMI İLE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Erdursun, "Temmuz ayında bir düzenleme yapılacaksa, en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liradan 17 bin 250 liraya çıkabilir" dedi. Ancak bu artışın sadece yüzde 20’lik bir zamma bağlı olarak gerçekleşeceğini belirtti ve maaşın, kira zammı ile birlikte emeklilerin yaşam standartlarını karşılayamayacak noktaya gelebileceğini ifade etti.

EMEKLİDEN DEVLETE 25 YILDA 32 MİLYON TL

Erdursun, en yüksek emekli maaşının 195 bin brüt, 130 bin net olduğunu ve yıllık olarak devlete yaklaşık 1 milyon 296 bin lira vergi ödendiğini belirtti. “Bir kişi 25 yıl boyunca her ay devlete 32 milyon 400 bin lira katkıda bulunuyor, ancak emekli olduğunda maaşı sadece 80 bin lira” şeklinde konuştu.