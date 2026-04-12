Asgari ücret temmuz zammı 2026 için araştırmalar başladı. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? 2026 Asgari ücrete ara zam var mı?

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılmasına yönelik Bakan Işıkhan'dan yada hükümetten bir açıklama gelmedi. Bazı uzmanlar, Temmuz ayında asgari ücretin ikinci zam yapılma olasılığının bulunduğunu ifade etti. Ancak konuyla ilgili resmi bir bilgi bulunmuyor.

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.