Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK 2022 Temmuz enflasyon oranı belli oldu mu?

02 Ağustos 2022 Salı, 18:27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziranda TÜFE yüzde 4.95 artarken, yıllık bazda 78,62 seviyesine yükseldi. Gözler 2022 Temmuz ayı enflasyon oranında.



TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, 2022 Temmuz ayı enflasyon oranını 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak.



TEMMUZ 2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin temmuz ayı enflasyon anketine göre enflasyonun aylık yüzde 3.20, yıllık yüzde 81.03 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. TÜFE'de 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4.95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78.62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44.54 artış gerçekleşti.

