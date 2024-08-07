Temmuzda 1368 yerli malı belgesine onay

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) temmuzda onayladığı yerli malı belge sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 artarak 1368'e yükseldi.

AA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 13:57
Temmuzda 1368 yerli malı belgesine onay
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan Yerli Malı Belgesi Raporu'ndan edinilen bilgilere göre, TOBB'un temmuzda onayladığı yerli malı belgesi sayısı 1368'i buldu. 

Belge sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 artış gerçekleşti. Temmuz 2023'te 1105 belgeye onay verilmişti.

Temmuzda uygun bulunan belgelerden 1354'ü sistemde aktif halde bulunuyor. Aktif durumdaki belgelerin 1045'i yüksek ve orta-yüksek teknoloji, 309'u ise orta-düşük ve düşük teknoloji seviyesinde yer alıyor. 

14 BİNDEN FAZLA  AKTİF YERLİ MALI BELGESİ BULUNUYOR

Temmuzda onaylanan yerli malı belgelerinin 226'sı İstanbul'da, 190'ı Ankara'da, 96'sı Konya'da, 96'sı Tekirdağ'da, 79'u İzmir'de, 73'ü Kocaeli'de, 47'si Çorum'da, 47'si Samsun'da, 43'ü Bursa'da, 42'si Adana'da düzenlendi.

TOBB Yerli Malı Belgesi Veri Tabanı'nda halihazırda 14 bin 777 aktif yerli malı belgesi bulunuyor.


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