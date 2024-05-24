TOBB açıkladı: Nisanda 1849 şirket kapandı

TOBB verilerine göre, nisan ayında 1849 şirket kapandı. Buna göre kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 10,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 artış gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:34
TOBB açıkladı: Nisanda 1849 şirket kapandı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de kapanan şirket sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 10,2 artışla 1849 oldu. Mart ayında 1678 şirket kapanmıştı.

Nisanda açılan şirket sayısı ise yüzde 27,1 azalarak 6 bin 405 oldu. Martta 8 bin 783 şirket açılmıştı.

Nisanda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 29,9 artış gösterdi.

Nisanda bir önceki aya göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 36,4, kooperatif sayısı yüzde 21,7 azalış gösterdi.

Bir önceki aya göre kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 32,7, kooperatif sayısı ise yüzde 21,1 azalış gösterdi.

Nisanda  geçen yılın aynı ayına göre kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,9 , gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 53,2 azaldı. Bu dönemde kapanan kooperatif sayısında yüzde 60 artış olurken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 50,9 azalış gerçekleşti.

İLK DÖRT AYDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 27,4 ARTTI

TOBB verilerine göre 2024’ün ilk 4 ayında, 2023’ün ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 18,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,4 azaldı. 

2024’ün ilk 4 ayında, 2023’ün ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 27,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 18 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 19,7 azaldı.


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