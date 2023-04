Tencere enflasyonu Mart ayında yüzde 10,2 oldu

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 16:53

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 17:03

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği'nin (BUYSAD) verilerine göre tencere enflasyonundaki 4 aylık artış yüzde 22,27 gıda fiyatlarındaki artış ise yüzde 10,2 oldu.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Coşkun Dönmez, mart ayı tencere enflasyonu rakamlarını açıklarken, TÜİK’in enflasyon rakamları, fiyat artışlarının endüstriyel yemek sektörüne olan etkileri ve maliyet dışı fiyat artışlarının nedenleri konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dönmez, BUYSAD olarak her ay düzenli olarak gıda fiyatlarındaki artışı kamuoyu ile paylaştıklarını belirterek, tencere enflasyonu kavramını ülke gündemine sokmaya çalıştıklarını söyledi. BUYSAD’ın verilerine göre mart ayında gıda fiyatlarındaki artışın 10,2 olduğunu, yılbaşından bu yana ise yüzde 22,27 olarak gerçekleştiğini belirten Dönmez, bu süreçte en büyük artışın et ve et ürünlerinin fiyatlarında gerçekleştiğini, dile getirdi.

EN BÜYÜK ARTIŞ DANA ETİNDE

TÜİK’in verilerine göre mart ayı zam şampiyonunun dana eti olduğuna dikkat çeken Coşkun Dönmez, dana etinin mart ayında yüzde 19,9 olarak açıklandığına dikkat çekti. Dönmez, diğer et çeşitleri ve şarküteri ürünlerinin yüzde 15,16, yumurtanın yüzde 11,16, kümes hayvanları etinin de yüzde 5,86 artığını hatırlattı.

BUYSAD olarak her ay tencere enflasyonunu açıklayarak Endüstriyel Yemek sektörü olarak paydaşlarına maliyet kaynaklı fiyat artışlarını daha kolay anlatabilme umudu taşıdıklarını kaydeden Başkan Dönmez, tencere enflasyonu kavramını ekonomik bir kavram olarak gündemde tutmayı hedeflediklerini ifade etti.

“TÜİK gıdadaki artışı ayrı bir kalemde açıklamalı”

TÜİK’in tencere enflasyonu rakamlarını ayrı bir kalem olarak açıklamasını arzu ettiklerini de söyleyen Coşkun Dönmez, “Bizim isteğimiz, gıda ana başlığı altında tencereye giren gıda ürünlerinin yer alması. TÜİK Tencere enflasyonunu açıklarsa endüstriyel yemek sektörü olarak paydaşlarımıza maliyet artışını daha rahat anlatma şansı buluruz” dedi.

“Maliyet artışımız yüzde 20’yi buldu”

Başkan Coşkun Dönmez, tencere enflasyonunun Endüstriyel Yemek Sektörüne etkilerine de değinirken, et ve et ürünlerinin fiyatlarındaki sert yükseliş ve Ramazan ayının fiyatlara olan etkileri konusunda da görüşlerini dile getirdi. Dönmez, Endüstriyel Yemek Sektörünün maliyetinin yüzde 18’ini çiğ etin oluşturduğunu, yılbaşından bu yana et fiyatlarından kaynaklanan maliyetin ise yüzde 64’ü geçmesiyle toplam maliyetlerinin yılbaşına göre yüzde 20 arttığına dikkat çekti. Dönmez, ortaya çıkan bu maliyet artışını ise sektör olarak göğüslemek zorunda kaldıklarını belirterek şunları da söyledi:

“Ramazan ayında et ve gıda fiyatlarındaki artışın bazı kesimlerin fırsatçılığından kaynaklandığını biliyoruz. Şap hastalığı nedeniyle birçok hayvan pazarının kapalı olmasının etkili olduğu belirtiliyor. Zaten bozuk olan arz-talep dengesi, hayvan pazarlarının kapanmasıyla daha da bozulunca et fiyatları fırladı. Tüm bunlara bir de Ramazan ayı fırsatçıları eklenince, ahlaki bir enflasyonla karşı karşıya kalıyoruz. Her yıl Ramazan ayında aynı durumu yaşıyoruz. Şimdi birde kıysa fiyatı çıktı. Bazıları ürününü başkasının fiyatı ile kıyaslayıp buna göre fiyat belirliyor. Oysa fiyat maliyetlere göre belirlenir. Maliyetler artmadığı halde gıda fiyatları artıyor. Hakkı, hukuku bir kenara bırakan, daha çok kazanma hırsıyla ahlak, vicdandan yoksun bazı kesimler, ülkeye de ülke insanına da zarar veriyor. Vatandaşımız, Ramazan ayında bile et tüketemez hale getiriliyor. Bu fırsatçılara karşı devletin çok daha ciddi ve caydırıcı önlemler almasını talep ediyoruz.”