Çarşı pazarda sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş artış durmuyor: Bir adet soğan 6.28 TL

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 04:54

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mart ayı Ücretliler Geçinme Endeksi’ne göre fiyatı en çok artan ürün soğan oldu. Endekste yer alan 242 ürünün 112’sinin perakende fiyatı artarken, 33 ürünün fiyatı düştü, 97 ürünün fiyatı ise değişmedi. Gıda harcamaları grubundan geçen aya göre fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 22.92 ile salatalık, 17.5 ile patlıcan, 9.96 ile kabak, yüzde 6.9 domates oldu.

PAZARCI DA YURTTAŞ DA DERTLİ

Artan fiyatlar nedeniyle çarşı pazar yangın yeri oldu. Yurttaş artık zincir marketlerden tek tek sebze meyve alıyor. İTO’ya göre fiyatı en çok artan soğanın tanesi 6.28 TL oldu. Geçen yıl soğanın kilosu 5 TL idi. Fiyatı düşen ürünlerden salatalığın da bir adeti 5.72 TL tuttu. Bir patlıcan 2.14 TL, kabak 11.08 TL, bir adet domates ise 6.70 TL gelirken fiyatı en çok azalan 4 adet ürüne 25.64 TL ödedik. Kivi, muz ve elmadan oluşan üç meyvenin bedeli ise 13.13 TL oldu.

Semt pazarında ise artık çeyrek adet satılan beyaz lahana 10 lira. Pazarcı da yurttaş da fiyatlardan dolayı dertli. Emekli maaşıyla geçimini sağlayan M.K. soğan fiyatlarından şikâyet ederek, “Nerdeyse her yemeğe koyuyoruz. Haftalık salça, soğan alındığı zaman zaten 100 liralık oluyorsunuz” dedi.

TÜRKİYE PAHALILIKTA DÜNYA BEŞİNCİSİ

Dünya Bankası, “Gıda Güvenliği” raporunun şubat ayı sonuçlarını yayımladı. Raporda ülkelerin resmi istatistik kurumlarının verileri baz alınarak hazırlanan sıralamaya göre, dünyada en yüksek gıda enflasyonu Lübnan’da yaşandı. Ruanda, Gana, Surinam ve Sri Lanka gibi ülkeleri geçen Türkiye ise beşinci sırada yer aldı.

Raporda, küresel gıda enflasyonunun yüksek seviyede kalmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından görülen zirveye kıyasla mısır fiyatlarının yıllık bazda yüzde 17, buğday fiyatlarının ise yüzde 34 gerilediği bilgisi verildi. Geçen yılın aynı dönemine göre pirinç fiyatlarındaki artış yüzde 17, buğdayda yüzde 4 ve mısırda yüzde 22 oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) hesapladığı gıda fiyatları endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 0.6 gerileyerek 129.8 değerini aldı. Endeks, zirve yaptığı Mart 2022’ye kıyasla yüzde 18.7 geriledi.