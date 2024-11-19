TEPAV: Sık değiştirilen enflasyon tahminleri para politikasının itibarını sarsıyor

Yayınlanma: 19.11.2024 - 12:47

Güncelleme: 19.11.2024 - 12:47

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), enflasyon tahminlerinin sık sık değiştirilmesinin, beklentileri iyileştirmekteki yetersizliğe ve para politikasının itibar kaybına yol açtığını belirtti.

'TAHMİN DEĞİŞİKLİĞİ GÜVENİLİRLİĞİ ZEDELİYOR'

Bugün yayımlanan raporda, "Orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefi açıklandığı, ancak aradaki yıllar için bir hedef belirlenmediği için, resmi enflasyon tahminleri ara hedef olarak kabul edilmektedir. Bu durum tahminlerin sık değiştirilmesinin beklentileri düzeltmede başarısız olmasına ve para politikasının güvenilirliğini zedelemesine yol açmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Örnek olarak önceki enflasyon raporunda yüzde 38 olarak açıklanan 2024 sonu tahmini Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yüzde 41.5'e ve güncel enflasyon raporunda ise yüzde 44'e yükseltilmiş durumda.

Raporda makroekonomik istikrarı sağlamak amacıyla yürütülen mevcut programdan vazgeçilmediği takdirde, önümüzdeki aylarda enflasyonun genel yönünün azalma eğiliminde olması bekleniyor.

Ayrıca, raporda kredi piyasasına getirilen ve makro ihtiyati olarak nitelendirilen kısıtlamaların, kredi faizlerinin "enflasyonla mücadele açısından gereken seviyenin üzerinde" kalmasına neden olduğuna dikkat çekildi.

'POLİTİKA FAİZİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAMALI'

Risk unsuru olarak ise, çeşitli kurumların hesapladığı enflasyon oranları arasındaki farkların hala büyük olduğu vurgulandı.

TEPAV raporunda, "TÜİK'in verilerinin özellikle 2022'de diğer kurumların açıkladığı enflasyon oranlarından bu kadar farklı olmasının nedeninin kamuoyuna tatmin edici bir şekilde açıklanmamış olması, 'hangi enflasyona göre' faiz kararlarının alındığına dair eleştirileri doğurabilir" denildi.

Raporda, bu ay için "politika faizinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır" görüşüne yer verilerek, "Merkez Bankası'nın döviz rezervleri göz önünde bulundurularak, faiz indirimlerinin etkilerini geciktiren döviz alımlarında temkinli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

FAİZİN SABİT TUTULMASI BEKLENİYOR

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Reuters anketine katılan 19 kurum, TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutmasını bekliyor. Ankette, faiz indiriminin aralık ve ocak ayında yapılacağı tahminleri öne çıkıyor.

Ankete katılanların altısı aralık ayında faiz indiriminin yapılacağını öngörürken, sekiz kurum Ocak ayında ilk faiz gevşemesinin gerçekleşeceğini tahmin ediyor.