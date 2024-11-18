Prof. Dr. Şenol Babuşcu'dan enflasyon açıklaması: 'Beş bin liralık banknot çıkarılmalı'

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yeni banknotların mutlaka çıkarılması gerektiğini belirterek, "Üç yıl önce 500'lük ve binlik banknotlar çıkmalıydı fakat günümüzde bu yeterli değil. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı" dedi.

Prof. Dr. Şenol Babuşcu'dan enflasyon açıklaması: 'Beş bin liralık banknot çıkarılmalı'
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ANKA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 12:39

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yeni banknotların mutlaka çıkarılması gerektiğini belirterek, “Üç yıl önce 500'lük ve binlik banknotlar çıkmalıydı fakat günümüzde bu yeterli değil. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı. Yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon artınca yüksek banknot çıkarılır'' dedi.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu hükümetin yüksek enflasyonun varlığını kabul etmemek için büyük banknot çıkarmadığını ifade ederek konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Mutlaka daha yüksek banknotların çıkması gerekiyor. Şu an ülkemize baktığımızda 200'lük banknotların payı yüzde 50'yi geçmiş, yüzde 60'lar civarına ulaşmış durumda. En büyük iki banknotun piyasadaki payı yüzde 95’e ulaştı.

''ENFLASYON ARTINCA YÜKSEK BANKNOT ÇIKARILIR''

Daha yüksek banknotlar üç yıl önce çıkarılmalıydı. Biz üç yıldır bu konuyu gündeme getiriyoruz. Fakat hükümetin ne yazık ki bu konuyla ilgilendiği yok. Çünkü büyük banknot çıkardığı zaman yüksek enflasyonun olduğu bir ortamın varlığını kabul etmiş olur. Bu nedenle çıkarmak istenmiyor. Yüksek banknotların çıkarılması 'enflasyon için zararlıdır deniliyor' ancak yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon artınca yüksek banknot çıkarılır.

Üç yıl önce 500'lük ve binlik banknotlar çıkmalıydı fakat günümüzde bu yeterli değil. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı.''


Etiketler: #Şenol Babuşcu #banknot #enflasyon

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