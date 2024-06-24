Tepkiler sonrası talimat geldi: Vergi cezalarında yeni dönem!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 16:46

Güncelleme: 24.06.2024 - 16:46

Geçmiş dönemlerde bazı şirketlerin vergi borçlarının silinmesi kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı.

Ekonomim'in haberine göre, vergi cezalarında uzlaşma dönemi sona erdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, tüm vergi dairelerine talimat göndererek, vergi cezalarında hiçbir şekilde uzlaşmaya gidilmeden ve indirim yapılmadan söz konusu cezaların tahsil edilmesi istendi.

TUTARLAR DEĞİŞMEYECEK

Bugün yürürlüğe giren söz konusu talimatta, usulsüzlük, özel usulsüzlük vergi ve vergi ziyaı cezası gibi devlete ödenmesi gereken tüm cezaların hiçbir şekilde uzlaşmaya gidilmeden ve indirim teklifi yapılmadan tahsil edilmesi istendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) tüm birimlerine gönderdiği mesajda, "24/06/2024 Pazartesi gününden itibaren tüm uzlaşmalarda, vergi ve ceza tutarlarında herhangi bir indirim yapılmayacak, mükellefe önerilecek tutarlar değişmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, vergi cezalarını indirim olmadan kabul eden mükellefler, kendilerine sunulan yapılandırma olanaklarından yararlanmaya devam edebilecek.