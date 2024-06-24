AKP'li Nebi Hatipoğlu'ndan 'yeni vergi paketi' savunması: Medyayı hedef aldı, 'ucuz eleştiri' dedi

Yayınlanma: 24.06.2024 - 16:28

Güncelleme: 24.06.2024 - 16:28

AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yeni vergi paketine yöneltilen eleştirilere karşı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hatipoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni vergi paketi üzerinden, malum medya ve yardakçıları her zaman ki gibi vatandaşlarımızı kışkırtmaya yönelik tezvirat üretimini sürdürüyor. Yıllardan beri ‘az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın’ diyenler, reform niteliği taşıyan yeni vergi paketine ucuz eleştiriler yöneltiyorlar. Sevgili kardeşlerim; öncelikle yeni vergi paketi konusunda çarpıtmalara kesinlikle kulak asmayınız. Gıda başta olmak üzere, zaruri ihtiyaçlar dahlinde hiçbir konuda vergi artışı olmayacak."

"PEKİ VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?"

AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yeni vergi paketinin içeriği hakkında ise, şöyle konuştu:

"Peki vergi paketinde neler var? Öncelikle çok uluslu şirketlerden küresel asgari kurumlar vergisi alınacak. Ülkemizde 2 binden fazla çok uluslu şirket iştiraki bulunmakta ve yapılan incelemelerde büyük vergi kayıpları gözlendi. Yeni paketle bu küresel şirketlerden yaklaşık 3 milyar dolar vergi geliri oluşturacak bir düzenleme geliştirildi. Zirai, ticari ve serbest meslek sahiplerine yönelik düzenleme ise çok hakkaniyetli. Bu grupta işletme sahibi birçok vatandaşımız vergisini öderken, bazı şirketlerde ise vergi kaçağı tespit ediliyor. Şöyle düşünün, milyonlarca liralık ticaret var. Şirket 5 yıldır sürekli zararda ya da işletme var ama müşterisi yok. 1 TL vergi ödenmemiş. Hepimiz biliyoruz ki; birçok meslek grubu ödemeleri elden nakit olarak alıyor.

Artık bu durum ortadan kalkacak. Serbest meslek grupları minimum asgari ücret kazandı sayılacak ve üzerinden vergilenecek. Diğer şirketlerde ciro üzerinden belli bir oranda vergi ödeyecekler. Yap-işlet-devret modeli ile kamu-özel işbirliği projeleri ile faaliyet gösteren kurumlar elde ettikleri kazançlar üzerinden vergileri yüzde 30’a çıkartılacak. Son olarak da ticari bir faaliyet olan kripto para işlemlerinden elde edilen gelire yönelik bir vergilendirme pakette mevcut. Şimdi soruyorum, bunların hangisi ücretli kesimi, dar gelirliyi etkiliyor? Büyük ticari faaliyet yürüten gruplar ve hepimizin bildiği vergi kaçağı oluşturan alanlar hariç herhangi bir ek vergi pakette bulunmamaktadır. Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek’in ekonomi programı tıkır tıkır işlemektedir ve çok yakında yaşadığımız duraksamayı el birliği ile aşacağız. Sizden ricam, yalan-dolan-çarpıtma siyasetine müsamaha göstermeyiniz."