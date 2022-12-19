Tera Yatırım'ın halka arz büyüklüğü 165 milyon TL

19 Aralık 2022 Pazartesi, 10:16

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("TERA") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 15.12.2022 ve 16.12.2022 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleşti. Tera Yatırım'ın halka arz büyüklüğü 165.000.000 TL oldu. Şirketten arz sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 37.500.000 TL'den 52.500.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 15.000.000 TL nominal değerli 15.000.000 adet B grubu pay ve ayrıca ek satış kapsamında 1.500.000 TL nominal değerli 1.500.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 16.500.000 TL nominal değerli 16.500.000 adet B grubu pay halka arz edilmiştir.

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 10 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 165.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda; bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 116 katı, yüksek başvuru yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 285 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 30 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5 katı filtrelenmemiş talep gelmiştir."