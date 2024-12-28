Tereddütler bitmedi, TBB'den döviz banknotları için açıklama geldi
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını, bankaların döviz banknotlarının kabulünü yaptığını bildirdi.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yazılı açıklamada, bankalar tarafından döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bilgilendirmede bulunuldu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Bankalarımız tarafından döviz banknotların kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Etiketler: #Bankalar Birliği #döviz
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