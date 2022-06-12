TESK Genel Başkanı Palandöken'den 'çocuk işçi' açıklaması

12 Haziran 2022 Pazar, 09:52

Çırakların işçi değil öğrenci olduklarının altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Okulda olması ya da oyun oynaması, dinlenmesi gereken yerde ağır işlerde çalışan, çalışmak zorunda kalan binlerce çocuğumuzu bu istismardan kurtarmak için projelerimiz devam ediyor. Çocuk işçinin istismar olduğunu, çocukları eğitimde tutmak ve bir meslek edindirmek için çıraklığa yönlendirmenin onlara altın bilezik vermek olduğunu bir kez daha yinelemek istiyoruz.

- Esnafımızın yanında, mesleki eğitim okullarında iş öğrenen çırak, çocuk işçi değil öğrencidir. Devam etmekte olan IMEP projemizde de, UNICEF ile olan projemizde de öncelikle çocuk işçi ve çıraklık kavramlarının birbirinden farkı noktasında aile ve işverenleri bilinçlendirmek, daha sonra güvenli bir ortamda tüm tedbirler alınarak çırakların mesleki eğitime yönlendirilmesini amaçladık. Bugünün meslekleri çıraklarla süregelerek geleceğe aktarılacak” ifadelerini kullandı.

"EKONOMİNİN VE GELECEĞİN KALİFİYE ELEMANA İHTİYACI VAR"

Birçok mesleğin yetiştirilecek çırak bulunamaması nedeniyle kaybolmaya yüz tuttuğunu hatırlatan Palandöken, “Çocuk işçilerin sayısı maalesef son yıllarda önemli bir artış gösterdi. Bu artışa sebep olan en büyük gelişme pandemi döneminde artan geçim sıkıntıları oldu. Dünyada toplam 160 milyonu aşkın çocuk işçi bulunuyor.

- Ülkemizde ise 700 binin üzerinde çocuk işçi olduğu tahmin ediliyor. Halbuki birçok meslek yetiştirecek çırak bulunamadığından ötürü kayboldu ya da kaybolmak üzere. Bu öğrencilerin eğitimlerine devam ederken bir yandan da usta-çırak ilişkisi içerisinde esnafımızın yanında geleceğe hazırlanması çok önemli” şeklinde konuştu.



