TESK Başkanı Palandöken'den sigara zammı tepkisi: 'Kaçak oranını artırıyor'

12 Temmuz 2022 Salı, 15:42

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tütün mamullerine art arda yapılan zamlar ve tütün kaçakçılığı oranındaki artışı değerlendirdi. Palandöken, şu açıklamayı yaptı:

“Sigara fiyatlarındaki her yükselişte kaçakçılık oranı da artıyor. Sigara fiyatları yükselince, sigara karaborsacılığı aynı zamanda kaçakçılar bu konuda aktif görevlerini biraz daha artırarak devam ediyor. Bu arada hem devlet hem de içen insanların zararına mal oluyor. Yaklaşık 50 milyar liralık, yüzde 20’lik bir payda sigara kaçakçılığında ülkemize gelen sigara, satılan yine bandrollü, bayilerde satılanın üstüne ilave kaçak oranında makron tütün veya düğer tütün çeşitlerinin satıldığını görüyoruz. Üst üste yapılan seri operasyonlarda hem bakanlıkların yapmış olduğu hem de İç İşleri Bakanlığı bu konuda hassas davranıyorlar. Ama maalesef fiyatların yüksekliğinden bu satıcıların kazançlarının artmasından kaynaklanan, vatandaşın da mecbur kalıp yüksek fiyatlı sigara içmesine neden olduğu gibi, kimyevi içeriğini bilmediği tütün veya sigaralarda önemli bir kaçakçılığın olduğunu söylemek mümkün.

"50 MİLYAR LİRA GELİR KAYBINA NEDEN OLUYOR"

Tabi bu çeşitli illegal yollardan geliyor. Karayoluyla geliyor, deniz yoluyla geliyor. Dolayısıyla bu gelen sigara miktarı da 50 milyar liralık devletin gelir kaybına neden olduğu gibi tabi bunu satan insanlar için de aynı şekilde zarara uğradığını tespit ediyoruz. Tütünün tabii ki insan sağlığına zararlı olduğunu herkes biliyor. Ancak fiyatlar yükseltilerek bunun önüne geçmenin mümkün olmadığını da herkes biliyor. Dolayısıyla sigaradaki aşırı zamların aşırı yükselişi, bu gözü dönmüşlerin hırsını biraz daha kabartıyor. Yapılacak şey, vatandaşların bu konuda duyarlı olması. Satılan tütünün ne olduğunu bilmeden alıp, sarım makineleriyle cazip hale getiren, ekonomik durumu biraz daha zayıf olan kesimlerin de bu tütünü içmek zorunda kaldığını herkes biliyor. Bizim için en önemli olan insan sağlığını korumak.

Yasal yoldan sigara satışlarının engellenmesiyle ilgili kolluk kuvvetleri çalışıyor ama bizler de vatandaş olarak buna destek olmalıyız. Zaten bayilerde 18 yaşın altına sigara satılması yasak. Dolayısıyla koruyucu tedbirlerle, eğitim yoluyla belki sigara satışlarındaki veya tütün içicilerindeki caydırıcılık oranı artabilir. Bunun için yapılacak şey, herkes el ele verip hem devletin zararını hem içen vatandaşın sağlığını düşünmek zorunluluğu var.”



